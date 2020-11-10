唐嫣、竇驍、佘詩曼、經超等人主演的古裝大戲《燕雲台》正在WeTV熱播，唐嫣演繹歷史上著名遼國蕭太后傳奇的一生，竇驍飾演她青梅竹馬的戀人韓德讓，被網友戲稱是「憨笑CP」。劇中，竇驍為了輔佐經超上位成遼景帝費盡苦心，正當他與唐嫣已著手準備婚事時，經超透過指婚讓自己一見傾心的唐嫣，成為自己的女人，「憨笑CP」秒變「宵夜CP」（指唐嫣與經超的CP配對），竇驍發微博替角色不平：「一心努力搞事業，結果出去一趟回來燕燕（唐嫣角色名）就不是韓德讓的？」

唐嫣與竇驍劇中決定為愛私奔，沒想到卻被飾演唐嫣大姊的佘詩曼追上，竇驍拔刀激戰，竟被眾人砍了數十刀，有性命危險，一旁的唐嫣聲嘶力竭看得痛心，竇驍拼了命地透過他血跡斑斑的手，爬到唐嫣面前，直到最後一刻還想給她依靠，場面虐到哭，促使該劇播出一週突破5.2億人次點擊。佘詩曼在微博發難：「大姐難當，在線求一個兩全其美的辦法！」竇驍含淚：「我一手輔佐的新君登基，卻成了宵夜CP。」 而他也因此與經超決裂，並在微博形容角色心酸：「打工苦打工累，我的心裡兩行淚！」更標記經超直喊：「今後的路你自己走吧！」

唐嫣劇裡與經超的大婚之日沒有一絲微笑，用一生的幸福，換得國家的安定，踏上宮廷的每一步路，都在想著與竇驍的回憶，竇驍讚她是心中永遠的仙女，還送她一個風鈴，深情喊：「無論何時何地，只要鈴聲響起，無論身在何處，就是我在想妳！」

唐嫣在《燕雲台》虐戀竇驍。（WeTV海外站提供）

竇驍在《燕雲台》被砍數十刀還是奮不顧身爬向唐嫣身旁。（WeTV海外版提供）

更虐的是，唐嫣為了周全，含淚侍寢經超，儘管男方在新婚之夜百般討好，她都不為所動，直言：「我是奉旨成婚，以後也只會奉旨行事！」此舉讓經超惱羞成怒，「要你侍寢，你也奉旨嗎？」而後唐嫣懷了孩子。其實當時在戲外，唐嫣已經懷孕，拍戲過程中，她挺著孕肚拍攝許多動作戲與騎馬戲，讓人佩服她的敬業。

唐嫣在《燕雲台》飾演宰相家中么女蕭燕燕，上有佘詩曼飾演的大姐蕭胡輦與盧杉飾演的二姐烏骨裡，萬千寵愛於一身，從小養成了敢想、敢說、敢做機智雙全的性格，從不輕言放棄，鐵血紅顏女中豪傑的她，進而成為契丹女子的典範，成為歷史著名的遼國蕭太后。

(中時 )