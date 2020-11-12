「台灣綜藝祖師爺」倪敏然15年前輕生過世，使許多圈內好友都十分悲痛，早年有「南豬、北張、中邢峰，高凌風草上飛，倪敏然總管」合稱。王牌製作人王偉忠最近受訪，透露當年高凌風因對夏禕不諒解，波及高和王偉忠的關係，兩人直到高凌風過世前才深談4小時和解。

「青蛙王子」高凌風2012年診斷敗血病，後又確診罹患血癌，歷經多次化療後，高凌風不向生命低頭，簽下拒絕治療、自行負責同意書後出院，還推出新歌〈如果都是天意〉，並發表回憶錄《火鳥：高凌風自傳》，2014年舉辦出道40週年演唱會，隔年2月不敵病魔逝世。

據《聯合新聞網》報導，王偉忠透露，當年因倪敏然離開，高凌風和王偉忠的關係也變差，後來隨著時間流逝，關係才解凍，高凌風病重時，王偉忠曾特地到醫院探望，兩人長談4小時，高凌風也吐內心話：「我要逃離醫院！」讓他看到昔日巨星在人生最後一站前的渺小。

王偉忠說，因為這段記憶，讓他動念推出舞台劇《明星養老院》，分享身為明星在面對人生和熟齡時的問題，也加入自己過去所見所聞，分享藝人一生的起伏故事，王偉忠說：「每個人都是自己年老時候的明星」，當年輕的光環不再，如何面對是他想帶給觀眾的議題。

(中時新聞網)