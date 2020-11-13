對歷史鑽研有極大熱忱的師大研究生黃彥傑，去年出借珍藏33張日治時期學校老照片給雄女做數位珍藏，但時隔一年校方表示照片遺失找不回，願意用金錢賠償。黃男質疑雄女企圖霸佔文史資產還想私了，在臉書發文痛批，誓言若找不回老照片絕對提告。

黃男表示，去年7月將33張珍藏的日治時期、「高雄高等女學校」的照片借給雄女，雄女付給黃男3300元作授權費，雙方協議掃描之後歸還，雄女可任意使用數位檔。但去年10月時追問，校長秘書卻表示「忘了相片放在哪裡，找到後快遞過去」，時隔一年至今仍未歸還。

黃男說，校長秘書告訴他，照片連同校刊展示給訪校貴賓看後就不見了，事後還企圖以私了的方式與他和解。

對於校方未經他同意就對外展示珍貴原件，黃男相當氣憤。他認為，雄女門禁森嚴，能進入校長或貴賓室的人非等閒之輩，要追查應不困難。黃男怒嗆，若雄女找不回老照片，就走法律途徑。

雄女則發出聲明強調，因為同仁的疏失，導致照片到目前為止尚未找到，學校也盡全力搜尋中，請再給學校多一點時間找尋。倘若是遍尋不著，也請黃男允許再與校方溝通，採其他方案來處理，學校完全秉持誠意面對這個問題。

(中時 )