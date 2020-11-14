于正發文。（圖／翻攝自于正微博）

網友亂爆料許凱霸凌。（圖／翻攝自微博）

25歲大陸男星許凱2年前因演出《延禧攻略》飾演富察傅恆後大受歡迎，戲外他也是該劇製作人于正旗下「歡娛影視」的藝人。最近網上傳出許凱初中時期是霸凌者，欺善怕惡還羞辱同學，對此，于正發文反擊，表示：「我的藝人是我的家人，絕對不允許造謠，證據已經收集完畢」。

近日有網友留言稱，最近走紅的許凱青春期時是班上有名的霸凌份子，曾和學生拉黨結派，作風囂張，除了老師外，其他人都不放在眼裡，又因爆料者當時是邊緣人，所以常被欺負，「他時不時的嚇唬，嘲笑辱罵，我想走還被拉回來，最後忍無可忍大叫、反抗，向他們破口大罵，他們才停止羞辱。」

對此，于正12日回應，這幾年處理的毀謗案高達上百例，先前他見對方是學生，痛哭認錯，他就心軟，但自此之後不會了，已請律師蒐證，「刪微博也沒有用，微博是實名制的，律師說有很大的把握可以贏。」又警告：「會讓你們為你們的每一段謠言和誹謗付出血一般的代價，我會找到你的父母、家人、同事、學校，工作單位，讓他們看看你是多麼骯髒的一個人。」

于正說，希望自己的堅持能殺雞儆猴，「等著吧，網絡惡蛆們，我們的戰爭開始了！」，又放話：「2000年他5歲，希望造謠的也有點智商，污衊一個5歲的孩子校園暴力，你們是蠢到奶奶家了嗎？我會一個一個告完把你們貼在我的微博首頁，永久置頂！」

(中時新聞網)