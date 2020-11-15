田馥甄14日在華山劇場為新專輯《無人知曉》舉辦「田簽名會」台北站，現場吸引逾2500名粉絲們齊聚，她一路簽名到晚間，很感謝粉絲願意來到現場，直呼：「不會覺得體力上是負擔。」並感動表示可以好好發一張完整專輯實體，大家願意收藏是很幸福的事情。

田馥甄在現場邊簽名邊與粉絲熱情聊天，有男粉絲上台時害羞說：「今天是我生日，可以祝我生日快樂嗎？」Hebe清唱〈生日快樂歌〉，引起尖叫，還有粉絲主動拿出警察證件，打趣說：「我是警察，馥甄我可以逮捕妳嗎？妳讓我陶醉！」逗得她笑開懷。

她的好姐妹陳嘉樺（Ella）舉辦「艾拉秀」首場，田馥甄因為要替粉絲簽名無法到場支持，承諾一定會去看第二場，被問及當天可以陪著勁寶在台下欣賞？她笑說3歲的勁寶現在很會發問，「10萬個為什麼，他來看甄甄阿姨的演唱會，一直問他媽攝影機、天上是什麼亮亮的、什麼字。」她自嘲：「我被問到整場甄甄阿姨都不知道在演什麼。」打趣說：「勁寶不要來亂。」

田馥甄很會與勁寶互動，她分享日前與ella、勁寶等好友去遊山玩水，勁寶像是開心果，跟一群人都相處很好、很能溝通，勁寶還會浪漫的雙手捧著田馥甄的臉，勁寶甜說：「真的好愛妳。」順勢送上親吻，田馥甄直喊：「融化！」

(中時 )