不少餐廳提供餐盤彩繪的客製化服務吸客，滿足客人慶生、紀念日等需求，台北市一間老字號中餐廳「薺元小館」，因為老闆是鬼滅迷，就挑戰畫了鬼滅之刃電影「炭治郎&杏壽郎」，細緻程度被網友大讚實在太神了，「請收下我的膝蓋」、「被廚房耽誤的畫家，Jump欠你一個公道⋯⋯」。

餐盤上畫出「鬼滅之刃」神作 網驚：被廚房耽誤的畫家。(翻攝自 薺元小館FB)

今年25歲美術系畢業的「薺元小館」餐廳老闆，用咖啡、草莓等不同口味的果醬在餐盤上創作，這幅「炭治郎&杏壽郎」的餐盤彩繪就是他花了3小時的大作，把「鬼滅之刃」電影中，炭治郎與「炎柱」煉獄杏壽郎使出炎之呼吸被火焰團團包圍的畫面，到處都是細節讓人讚嘆不已，連網友都驚呼老闆是個被廚房耽誤的畫家吧，「太強大了天啊」、「煉炭一生推」、「做菜大概只是興趣吧~~~專職應該是畫家」、「這真的很難，比畫筆還難很多吧」。

而「薺元小館」的創新服務也反映在業績上，老闆表示，客人知道這個服務後，業績也好了大概4到5成，並表示畫盤服務是單純提供欣賞，「希望大家大力去戲院購票支持電影」。

20201115中天新聞 餐盤彩繪吸客！ 餐廳畫「鬼滅」業績增4成 飯店客製化題字

(中時新聞網)