前「香港小虎隊」成員林利(舊藝名：林立洋)，一路走來不容易，歷經了事業及健康低潮，去年好不容易迎來春天，和小14歲粉絲陳貞均(Erin)結婚，一切看似撥雲見日，沒想到近日又傳出媽媽送急診的噩耗，導致他的情緒再度崩潰，在臉書失控發文：「對不起，我錯了」，讓粉絲們十分擔心。

林利10日的時候坦承，媽媽送急診，他卻因為疫情的關係只能在外焦急的乾等，「媽媽眼睛沒了焦聚，道理都知道，面對現實真的放不下，能放下就不需要臉書了」，看到媽媽手上插著點滴，周遭布滿鮮血，也讓他心痛地說，「我真的按耐不住心情，媽媽只是一個小孩，可以不要綁住她嗎...」。

他崩潰地表示，恨不得自己能代替媽媽承受這些痛苦，「我對人生從來不怕的..現在怕了，真的很怕，請幫幫我吧」也希望媽媽就算獨自一人，也能堅持下去，「我就在門口和心坎裡，妳辛苦了，我愛妳，好想陪著妳陪著妳，努力了半世紀就給我吧」。

林利發文為母親祈禱。(圖/翻攝自林利臉書)

林利昨(16)日晚間又發文，疑似是為自己失控的情緒道歉，「對不起，我錯了，已經平靜了，自己修行不夠，衝動了」，最後也祝福希望媽媽能夠早日康復，比起前幾日的激動情緒，現在似乎已經和緩許多，粉絲們也紛紛留言為他打氣，「衝動是愛的表現，祝願林媽媽早日康復，健康快樂」、「保重，林媽媽早日康復」。

(中時新聞網)