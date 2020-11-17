大陸女星吳謹言因演出《延禧攻略》魏瓔珞一角最為大家熟知，其劇中敢愛敢恨的個性讓她一夕爆紅；隨著《延禧攻略》殺青，吳謹言許多時裝造型也開始在網路上傳散，她過瘦的體型，也一直成為大家討論的話題。
吳謹言某次曾於節目中說，因為她比較瘦，所以顯得頭特別大、脖子特別長，身體特別小，整體看起來有些有趣；事實上，從許多機場照來看，許多網友都認為她太瘦，反而不好看，整個人看起來特別憔悴、氣色不好。
近期吳謹言應在拍新的古裝劇，網上路流出一組她頂著古裝髮髻的照片，由於她本身骨架小又瘦，整個呈現一種皮包骨的狀態，尤其脖子的地方特別明顯；再加上只穿針織外套，更顯得身形單薄。
不少網友形容吳謹言的狀態是「又黑、又乾、又瘦」，認為這麼瘦其實並不好看，甚至還有點嚇人；不過支持吳謹言的粉絲們還是有些心疼，覺得是不是拍戲太累了，才會顯得更瘦，同時也希望吳謹言能吃胖一點，否則有點擔心她的健康狀態。
(中時新聞網)
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