文／翁筠茜

不管是和朋友跑趴歡聚，或是和同事聚餐閒聊，刮刮樂都是炒熱氣氛的好幫手，也是送禮的好選擇，刮完馬上就能對獎，不僅樂趣滿滿，還能增進彼此間的感情，歡樂時刻少不了刮刮樂。儘管刮刮樂的趣味就是「直到刮開那刻才知道會不會中獎」，坊間仍流傳許多關於刮刮樂中獎的秘招，今天就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網友熱議刮刮樂中獎的5大玄學是什麼吧！

1. 生日的時候買

許多網友認為，在「生日」這個好日子的加持下，運氣通常會比較好，買刮刮樂較容易中獎，《ETtoday》曾報導，先前一名婦人在丈夫生日當天買刮刮樂，抱回100萬元獎金。

生日除了親朋好友相聚吃蛋糕慶祝，也有許多網友會把刮刮樂當成生日禮物，給壽星一份大大的驚喜，在慶生派對上大家可以一起玩刮刮樂，壽星刮出卡面上的圖案，現場氣氛嗨到最高點，眾人一同享受樂趣，派對上也頓時充滿歡笑聲，讓壽星留下深刻珍貴的回憶。

隨著公益彩券不斷推陳出新，種類越來越多元，玩法越來越豐富，想送刮刮樂當生日禮的人也有越來越多選擇，台灣彩券近期真的推出了生日主題的刮刮樂，要給壽星一份另類的祝福。

2. 過年的時候買

每到過年期間，總會看到人潮湧入彩券行買刮刮樂，先前不乏「過年開出刮刮樂頭獎」的新聞，顯見此期間的買氣，如《三立新聞網》報導，一名上班族男子每次過年都會固定購買刮刮樂，2018年就幸運刮中100萬，引起網友熱議；《中時新聞網》亦報導，新竹一名男子在過年刮出2000萬大獎，得主還開玩笑說：「覺得彌勒佛好像在對我笑」。

至於為何網友認為過年買刮刮樂較易中獎，道理跟生日去買刮刮樂很相似，網友覺得過年是個喜氣洋洋的節日，運氣會特別好，若能在新年之初就幸運中獎，也能為一整年增添福氣。

3. 挑數字買

每張刮刮樂上都有一組編列序號，許多網友會根據這組號碼來挑選刮刮樂，有些人相信選尾數是6、8等吉利數字比較好，有些人則傾向選尾數是4、13、87等不吉利數字；另外據《LINE TODAY》報導，刮刮樂達人陳偉民還分享一撇步，就是假設有1到5號的刮刮樂，可以先買中間的3號，如果該張沒中獎，就挑選上一張2號或下一張4號。

除了挑選吉利或不吉利的數字、沒中獎就買上一號或下一號，也有不少網友會根據幸運數字，或是用親朋好友及自己的生日來選號，《LINE TODAY》就曾報導桃園一名男子用老婆的生日選刮刮樂，幸運獲得30萬元獎金，引起網友熱議。

4. 靠直覺買

比起精心選號、選日子買刮刮樂，有一派網友認為其實「靠直覺」買反而容易中獎。YouTuber那個女生 Kiki曾拍片實測網友熱議的選號秘訣，結果發現特別選號中獎率反而不高，因此她建議大家靠直覺買刮刮樂就對了，網友也附和「超同意結論」、「我6年前的過年憑自己的感覺選了100元的，結果中了2000元」、「感覺對了就選那張」。

5. 感受哪張刮刮樂在發光就選那張

據《LINE TODAY》報導，先前新北市一名男子幸運刮中100萬元，他分享自己刮了5張都槓龜，在刮第6張時感覺刮刮樂「看起來閃閃發光」，心想應該就是它了，果真開出百萬元大獎，吸引不少網友討論。不過刮刮樂到底會怎麼發光，每個人感受都不一樣，或許要真正看到才會知道「就是你了！」

看完這些玄學之後，是不是想馬上想買張刮刮樂試試手氣呢？獨樂樂不如眾樂樂，全家人相聚玩刮刮樂拉近彼此距離，好友慶生派對更是必備刮刮樂炒熱氣氛，除了刮刮樂本身的玩法帶來趣味，「和親愛的人分享喜悅」才是玩刮刮樂最幸福的原因～

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2017年11月05日至2020年11月03日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『刮刮樂中獎玄學』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

(中時新聞網)