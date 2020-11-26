游淑慧臉書附圖。（圖／取自游淑慧臉書）

高嘉瑜深陷房產風波，國民黨台北市議員游淑慧昨日（25）踢爆，高9年前去義大利考察狂脫隊買名牌，還要其他人幫忙避稅，與自稱「很省」根本不同；高嘉瑜今則回擊，當時只是買了一個LV包給媽媽而已。游今又刊出當年行程全體大合照，圖中有時任台北市長郝龍斌、市議員王浩、北市府兼任國際事務委員會執行長葉慶元及當地官員等人，獨獨不見高，並配上圖說嗆高「說好的全程參與，人去那呢？」更以打油詩諷刺高「真誠面世人，可愛必倍加」，還貼上白爛貓的貼圖大酸「裝啊，再裝啊」，戰力十足。

游淑慧今日在臉書發文，作打油詩道：「不求成女神，勿成女神棍。真誠面世人，可愛必倍加。」並刊出當年出訪歐洲的全體大合照，現場有游本人、時任台北市議員王浩與台北市政府官員，卻不見高嘉瑜身影，圖說則寫道：「說好的全程參與，人去那呢？」

此外，游淑慧也貼高嘉瑜辦公室幕僚李其魯所發聲明，上面寫著：「2011年與郝市府赴歐洲考察時，嘉瑜皆全程參與公務行程，嘉瑜也與市府同仁認真聽取簡報與討論。並附上以下之照片，提供媒體朋友參考。」高辦的聲明與照片，與游刊出的照片及葉慶元「為購物拒絕行程」、「將秘書處同人當小弟使喚」、「讓同行團員等她購物回來」等指控，有天壤之別。

不僅如此，游淑慧更在文中貼出白爛貓的貼圖，大酸高嘉瑜「裝啊，再裝啊」，諷刺意味十足，也讓雙方戰火愈演愈烈。

(中時新聞網)