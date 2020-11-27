大陸女星楊冪以精湛演技、高顏值和前凸後翹的身材曲線擁高人氣，是人氣很夯的女神代表，不過楊冪昨（26日）現身北京、出席服飾快閃店活動時，卻被拍到消瘦、臉垮照，工作室事後曝光楊冪活動照打臉，不過粉絲則是心疼楊冪在只有2度的天氣中，腳踩高跟鞋吹冷風。

楊冪昨身穿亮片上衣、黑皮褲外搭羽絨外套出席服飾快閃店活動，不過楊冪卻被指太瘦、鳥仔腳撐不起緊身皮褲，甚至連表情很顯得很累，而在網上瘋傳的無P照中，楊冪還遭指臉垮，顏值已藏不住老態。

工作室曬楊冪活動美照，只見楊冪五官俏麗、一張嫩臉依舊少女。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博）

不過楊冪工作室事後則連PO楊冪出席活動美照打臉，只見楊冪五官俏麗、一張嫩臉依舊少女，綁著丸子頭的楊冪，髮量與髮際線正常，同時，工作室透露，楊冪的美甲是出自女神之手、她自己做的，看得出楊冪對活動的重視和用心之處。

楊冪美照雖美，不過網友則是心疼楊冪在只有2度的天氣中，腳踩高跟鞋吹冷風，紛紛留言「下次冬天戶外別穿涼鞋了吧」、「注意保暖」、「室外活動天冷了，可以放棄涼鞋了」。

(中時新聞網)