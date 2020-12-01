行政院長蘇貞昌11月27日第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，並在民進黨立委護駕下上台完成施政報告，國民黨團不滿綠營護航，拿豬內臟往發言台丟擲，現場腥臭味橫溢。綠委擔心今日（12月1日）議事再遭國民黨杯葛，昨晚起便在議場外輪班；早上9點開會時間一到，民進黨立委再度為蘇揆護駕，還上前檢查國民黨黨主席江啟臣早餐盒裡裝著什麼？聽聞是粥，才放心離去。

國民黨祭出的「豬內臟攻勢」，讓民進黨立委心懷陰影，民進黨黨團副書記長何志偉昨日才在臉書發文：「情報指出明天在野黨，會拿排泄物來疼我們？可以這樣乾乾淨淨的，對我們現在來說是一個很奢侈的願望。」民進黨立委賴品妤今早進議場前，也在臉書發文：「等下要進去議場惹，不知是否還臭臭der。」

民進黨立委立委林楚茵、吳思瑤等人一大早進入議場，還特別到質詢台前，仔細研究上次衝突時豬內臟傾倒處是否還留有痕跡。

根據香港媒體《中評社》報導，早上9點開會時間一到，民進黨立委一看到國民黨立委進場，趕緊將蘇貞昌團團圍住護駕，何志偉等民進黨立委更上前檢查江啟臣桌上的早餐盒，看看裡面裝的是什麼東西？直到國民黨立委說是粥，要他們不用擔心，一群民進黨立委才放心離去。

(中時新聞網)