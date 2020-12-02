行政院長蘇貞昌1日在立院接受質詢，與國民黨立委唇槍舌戰，更大言不慚說「我跟屏東豬農很熟，他們都挺我」，更點出廠商就是「信功」，卻遭信功秒打臉，對此「宅神」朱學恒也在臉書開酸蘇貞昌「不要以為每個豬農都像保生大帝一樣好脾氣」。

遭蘇貞昌拿來當槍使，信功晚間發聲明駁斥，董事長楊博仁表示，蘇揆當日造訪時，根本沒有談及任何萊豬議題，強調自己支持的是台灣豬肉外銷，並非支持萊豬，卻遭蘇貞昌刻意誤導，根本黑白講。楊博仁更稱，當天都有交代要錄影，公司也都有錄，否則跳到黃河也洗不清。

朱學恒晚間也在臉書分享信功聲明，並酸蘇貞昌「不要以為每個豬農都像保生大帝一樣好脾氣」，諷刺當年蘇貞昌騙神明不再參選，卻依舊投入選戰一事。

網友也紛紛留言：「完蛋了，熱心民眾即將抵達屏東」、「院長很小心眼的，好自為之吧」、「慘了，水錶全家餐要上桌囉」、「蘇貞昌一開口，就知道他要說謊了」、「準備變皇家牛肉麵2.0了」、「方丈是不是該先關3天」、「董事長即將變成中共同路人」、「沒關係，覺青會說董事長是國民黨中常委，台灣價值不足」、「皇家傳承跟家樂福之後，又有廠商要倒楣了」、「騙神仔騙習慣了 反正騙人騙神都無罪 別怪他」、「中央圖房要出動了」、「1450準備洗一星負評囉」、「難怪丁丁敢出來造謠，就是方丈帶壞的」。

對此行政院罕見在晚間11點發表回應，指出蘇貞昌所謂的支持是豬農支持政府協助豬農、防範非洲豬瘟政策，並非說特定豬農支持開放萊豬。

信功表示：我沒有支持。 你也不熟，我們也不支持你們。 【12月1日的立法院質詢，國民黨蔣萬安說自己去屏東看豬農，結果被蘇貞昌酸說「你這就是不懂，屏東豬農我非常熟，他們都非常支持我們。上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸。」】 不要以為每個豬農都像保生大帝一樣好脾氣。 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年12月1日 星期二

(中時新聞網)