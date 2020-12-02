54歲女神劉嘉玲睽違13年再度拍攝電視劇，就和蔣欣聯手主演張愛玲小說《半生緣》改編的電視劇《情深緣起》，然而一開播就因演員造型、演技等因素備受爭議，滿滿都是負評，其中劉嘉玲更是被罵翻，從一開始雙馬尾的造型，到現在竟被質疑演技退步。

劉嘉玲在劇中飾演20多歲的舞女，穿上學生服、綁雙馬尾，還加了10層厚濾鏡，就是為了讓劉嘉玲看起來像減齡30歲，然而觀眾卻不滿買單，直批這個造型太出戲，就連飾演劉嘉玲妹妹的蔣欣，也遭質疑氣質與角色不符，然而對此蔣欣回應，「除了我的年紀大了一點，其他都是OK的。」

劉嘉玲的雙馬尾造型遭網友狂酸。（圖／翻攝自新浪娛樂）

在播出的新片段中，劉嘉玲的演技又遭到質疑，戲中她飾演的角色不幸流產，呈現方式卻讓大家感到困惑，只見她先是躺在床上痛苦地呻吟，又突然坐起來很有精神地大吼大叫，看起來並不像是剛流產完虛弱的模樣，這段畫面讓她再度受到抨擊，網友紛紛狂酸演技退步。

劉嘉玲的流產戲讓人看傻了眼。(圖/翻攝自微博)

網友看了片段後都毫不留情砲轟，「尷尬到腳趾能摳出別墅」、「如果不看臺詞，你能看出來是在表演流產後傷心過度嗎」、「做噩夢居然兩手空中尬舞，而且那力氣勁兒和流產的孕婦沒有半毛錢關係」、「明明是拿影后的演技，為什麼演的這麼浮誇違和？」

(中時新聞網)