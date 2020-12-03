大陸女星范冰冰，自從2018年起陷入負面風波之後，演藝事業全面停擺，幾近銷聲匿跡的她，近期關於復出的傳聞越來越多；不久之前，大陸廣電總局更發布禁令，明文規定直播平台「不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」，這讓許多網友不禁猜想，莫非指的就是范冰冰。

雖然復出之路看似並不順遂，但近期范冰冰倒是時常出現在各大公共場合；今(3日)，范冰冰工作室發布了一組品牌代言的照片。只見范冰冰身穿紅色削肩禮服，裙擺開叉到大腿根部，露出一雙白皙長腿的她，性感十足。

范冰冰大白皙好身材 (圖/ 范冰冰工作室)

然而看過代言影片和照片的網友還是提出不少質疑；有人認為這是收買網軍所寫的洗白稿，甚至暗諷范冰冰自身的財務有狀況，這身衣服穿在她身上像是地攤貨，一點時尚感都沒有。絕大多數的網友對於范冰冰還是有些抵制的意思。

范冰冰大展性感，部份網友卻不買單 (圖/ 范冰冰工作室)

今年9月時，范冰冰還自曝將有新電影要開機，劇本還在製作當中。近日她又擔任某品牌的全球代言人，看來她的影響力還是不減當年。這些舉動，也被多網友猜測應該是為了復出做準備。

(中時新聞網)