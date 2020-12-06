五月天主唱阿信（陳信宏）今天（6日）歡慶45歲生日，他在臉書感性發文：「西裝華服都只是光鮮造型，龍蝦美酒都只是廣告道具，水晶吊燈也只是片場佈景，只有你，給了我千金不換，無可代替的無盡風景。人生最幸福樣子，就是和身邊的人，一起填飽肚子，過好小小日子，謝謝你，一直陪著我，走到這裡。」

阿信今晚在IG和臉書PO出身穿黑色西裝，帥氣有如白馬王子的照片，表示自己雖然生日，但沒有在慶祝，而是在練團。而他知足惜福的人生觀，以及對身邊人滿懷感謝的生日感言，立即引發許多網友留言祝賀「主唱大人生日快樂」「練團穿這樣也太帥了吧」，相約要和五月天在演唱會見。

五月天原本預計從12月26日起，展開「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021北中南巡迴演唱會，桃園、台中共計10場、23萬張門票全數售罄，日前宣布12月25日加開桃園場，而台南場則尚未開賣。據悉目前桃園場地已經開始搭建舞台，五月天也已經開始練團，要用最精彩的演出與歌迷一起共度耶誕節與跨年夜，一起迎接2021年到來。

(中時 )