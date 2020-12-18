彰化市桃源里的祕境一線天，日前經網美、網紅造訪後，在網路上聲名大噪，吸引來更多遊客造訪，不料卻有遊客任意刻字、塗鴉，彰化市長林世賢18日宣布即日起正式關閉謝絕訪客，盼讓自然生態環境休養生息，將爭取經費修繕入口處步道，整修完畢後再擇日開放參觀。
彰化市桃源里位於八卦山區，林相完整、生態豐富，還有如迷宮般的步道群，是許多登山客、賞鷹民眾心中首選。而一線天祕境抬頭可望見盤根錯節樹林盤據峽谷兩側，紀錄萬年前溪流侵蝕、地殼變動的痕跡。
此天然步道兩側由天然的岩壁、砂壁形成，僅需20分鐘腳程即可抵達，最窄處僅能容1人側身通過，感受長滿苔癬、潮濕的山壁，和從林間樹梢灑落的陽光綠意。但因地點隱密，又不曾被編入旅遊指南，只憑口耳流傳，多年來許多人刻意尋訪卻不得其徑而入，更添神祕面紗。
林世賢沉痛說，這片祕境是國家之寶！近來爆紅後遊客絡繹不絕，憑添亂象，地景、地貌遭嚴重破壞，山壁遭人刻字、塗鴉，大片鮮綠色苔癬更出現一條條刮痕，看了實在很痛心！加上近來冬日天乾物燥，祕境沿線綠意生機大不如前，亟需休養生息，呼籲遊客別再前往。
林世賢說，一線天祕境沿途設施不足，入口木棧道也多處損毀，即日起正式封閉，將向參山國家風景區管理處爭取經費維護修繕，最快明年6月才會重新再開放。
他強調，未來若再開放，將考慮以收費方式來維護，由社區發展協會導覽，讓遊客了解生態、歷史等相關背景知識，並嚴格限制遊客不得背著背包進入，避免又刮壞美麗的苔癬，也藉此教育民眾學習尊重、保護大自然原始樣貌。
(中時 )
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