彰化市「一線天」祕境近來爆紅，吸引許多登山客、網美網紅爭相造訪。（謝瓊雲攝）

彰化市一線天祕境內山壁遭人刻字、塗鴉破壞，青苔上也出現一條條刮痕。（謝瓊雲攝）

彰化市一線天祕境內山壁遭人刻字、塗鴉破壞，青苔上也出現一條條刮痕。（謝瓊雲攝）

通往彰化一線天祕境的入口處木棧道有多處破損，亟待修繕維護。（謝瓊雲攝）

通往彰化一線天祕境的入口處木棧道有多處破損，亟待修繕維護。（謝瓊雲攝）

彰化市長林世賢宣布即日起彰化市桃源里一線天祕境將封閉謝絕遊客入內探訪。（謝瓊雲攝）

彰化市桃源里的祕境一線天，日前經網美、網紅造訪後，在網路上聲名大噪，吸引來更多遊客造訪，不料卻有遊客任意刻字、塗鴉，彰化市長林世賢18日宣布即日起正式關閉謝絕訪客，盼讓自然生態環境休養生息，將爭取經費修繕入口處步道，整修完畢後再擇日開放參觀。

彰化市桃源里位於八卦山區，林相完整、生態豐富，還有如迷宮般的步道群，是許多登山客、賞鷹民眾心中首選。而一線天祕境抬頭可望見盤根錯節樹林盤據峽谷兩側，紀錄萬年前溪流侵蝕、地殼變動的痕跡。

此天然步道兩側由天然的岩壁、砂壁形成，僅需20分鐘腳程即可抵達，最窄處僅能容1人側身通過，感受長滿苔癬、潮濕的山壁，和從林間樹梢灑落的陽光綠意。但因地點隱密，又不曾被編入旅遊指南，只憑口耳流傳，多年來許多人刻意尋訪卻不得其徑而入，更添神祕面紗。

林世賢沉痛說，這片祕境是國家之寶！近來爆紅後遊客絡繹不絕，憑添亂象，地景、地貌遭嚴重破壞，山壁遭人刻字、塗鴉，大片鮮綠色苔癬更出現一條條刮痕，看了實在很痛心！加上近來冬日天乾物燥，祕境沿線綠意生機大不如前，亟需休養生息，呼籲遊客別再前往。

林世賢說，一線天祕境沿途設施不足，入口木棧道也多處損毀，即日起正式封閉，將向參山國家風景區管理處爭取經費維護修繕，最快明年6月才會重新再開放。

他強調，未來若再開放，將考慮以收費方式來維護，由社區發展協會導覽，讓遊客了解生態、歷史等相關背景知識，並嚴格限制遊客不得背著背包進入，避免又刮壞美麗的苔癬，也藉此教育民眾學習尊重、保護大自然原始樣貌。

(中時 )