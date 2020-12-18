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台鐵北上區間車今（18日）上午傳出中年男子性騷女學生事件，一位女高中生上網發文，她目睹一位中年男子用手偷蹭穿著短裙的女學生膝蓋，她當下便用力的跺腳發出巨響制止色狼。影片PO出後，網友紛紛大讚女學生的見義勇為。

一位女高中生今（18日）在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》發文，她表示今日坐火車上學的途中，撞見一位中年大叔騷擾坐在她隔壁的女高中生。影片中可見，大叔側坐在女學生的正前方，更慢慢將身體往左轉向女學生，並將手放在自己的膝蓋上，若有似無的間續觸碰著女學生的膝蓋。

原PO在一旁全程目睹大叔的行為，但發現大叔無意停下騷擾，原PO便憤怒的朝地板剁了一腳，發出「碰」的巨響，一把震懾住大叔，大叔發現東窗事發，才停下行為。

據《ETtoday新聞雲》報導，女學生透露先前坐公車時也遭同位大叔摸腿，當時並未報警，沒想到今日搭火車時又再次遇上他，才全程錄影並將影片發上臉書社團，提醒大家小心這位大叔。

據了解，此位火車之狼通常都在台鐵湖口站上車，並在楊梅站下車，鎖定穿著短褲、短裙的女生偷揩油。影片曝光後，不少網友紛紛留言大讚女學生的見義勇為，「妳那一腳真是一絕」、「妳好棒」、「感謝你的正義」。

(中時新聞網)