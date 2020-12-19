老鷹隊控衛隆多(Rajon Rondo)今年7月在洛杉磯惹上麻煩，他疑似在停車時與人爭執，用力把對方推倒在地，隆多的女友還上前將對方暴打一頓。現在對方控告隆多兩人傷害罪，求償100萬美元(約台幣2820萬)！

隆多上季效力洛杉磯湖人，NBA今年搬到佛州奧蘭多復賽，隆多當時因為拇指受傷暫返洛杉磯休養。控告他的女人名叫Toktam Jorshari，她與隆多是同一幢大樓的住戶。

Toktam Jorshari指稱隆多將休旅車停在殘障車位，然後隆多要下車時發現車門被她車子擋住，兩邊開始叫罵。隆多動手之後，他的女友走過去鎖定頭部和上身又補了一輪拳腳，害這個女人「永久致殘」，她聲稱已取得隆多打人的監視器影像。

這件事由美媒TMZ爆出，隆多的律師透過亞特蘭大媒體回應TMZ說：「這件案子毫無意義，我看過影片，隆多先生從頭到尾都很有禮貌，對方沒戴口罩且非常激動粗魯。我們一定會勝訴。」

隆多去年在湖人領取1年256萬美元，雖然例行賽全部數據都下滑，不過他總冠軍賽表現英勇，季外與亞特蘭大老鷹簽下兩年1500萬美元。生涯累積薪資超過1億美元。

(中時新聞網)