由男神池昌旭與金智媛金智媛搭檔主演的《愛在大都會》於22號舉行記者會，池昌旭像吃了誠實豆沙包，大膽預告很快就會看到他和金智媛有「很猛肢體接觸」；交情相當好的兩個人，更讓導演一度擔心兩人是否假戲真作。回憶起拍戲點滴，金智媛則說因為自己很怕水，劇中衝浪戲可是讓她吃足苦頭才克服自己的恐水症。

池昌旭也頻頻稱讚金智媛不僅漂亮還給人安心感，讓人感到相當放心。他更加碼爆料，因為劇中有衝浪戲份，儘管事前已經充分努力做足練習，不過表現還是不夠好，竟然當場委屈看著導演說：「我真的是盡力了啊！可是因為我實力不夠好拖累了金智媛和替身演員」。

池昌旭大膽預告他和金智媛有「很猛肢體接觸」 (圖/ Netflix)

當朴信雨導演被問到池昌旭與金智媛兩人默契如何時，坦言他們可說是相當熟識關係相當好，簡直就像是兄妹一樣了，讓自己一度忍不住擔心兩人是否假戲真作，不過隨著戲持續進行拍攝後發現，池金兩人是展現專業態度在演戲，跟熟識度無關。

而池昌旭的帥氣，更征服了導演！朴信雨導演爆笑指出每次看到池心情就很好，舉手投足充滿禮貌與貼心，忍不住很想了解他的家世背景，想知道到底是什麼樣的家庭造就出了這麼優秀的兒子，讓記者會現場爆笑聲不斷。

(中時新聞網)