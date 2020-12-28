大陸戲劇女王趙麗穎與人氣男星王一博的新劇《有翡》，播出後就話題十足，這部同時也是趙麗穎產後復出首作，33歲趙麗穎的顏值、狀態、身材都是話題，而在劇組日前釋出的花絮影片中，趙麗穎雖然穿厚重古裝戲服，但她竟然還有纖細蠻腰，趙麗穎水蛇腰還完勝身邊2少女，畫面超不科學。

趙麗穎在電視劇《有翡》飾演江湖女俠「周翡」，她在劇中有不少武打戲，而趙麗穎身形纖細，舉手投足都不像是剛生完孩子的產婦，而更讓外界看傻的是，在劇組日前釋出的殺青花絮影片中，身穿厚重古裝的趙麗穎蠻腰還細到超誇張。

趙麗穎的水蛇腰還完勝身邊2少女演員，畫面超不科學。（圖／取材電視劇有翡微博）

仔細看趙麗穎身旁的女演員，分別是27歲張慧雯和22歲周潔瓊，雙姝都是學舞蹈出身，身型苗條，但趙麗穎的腰圍明顯又更纖細，更讓人無法相信，趙麗穎去年才剛生完兒子，就能恢復到如此俏麗狀態，目測可能只有22、23腰。

其實不只趙麗穎的身材已恢復，她的顏值和產後狀態都極佳，尤其是趙麗穎日前曬出的自拍照中，趙麗穎的招牌巴掌臉白皙、透亮，加上她一雙大眼睛、櫻桃小嘴模樣俏麗，搭配趙麗穎一頭長髮，模樣實在美炸。

趙麗穎招牌巴掌臉搭上一雙圓滾滾大眼睛、櫻桃小嘴，模樣俏麗。（圖／取材自趙麗穎微博）

(中時新聞網)