大陸人氣校園劇《致我們單純的小美好》翻拍成韓版，找來《Produce X 101》第4季冠軍金曜漢與《浪漫醫生金師傅2》蘇珠妍，和《魔女寶鑑》呂會鉉主演。28日記者會上，導演徐旼廷被問到金曜漢首次演戲的成果如何，頻讚金曜漢根本是演技天才，把車憲外冷內熱的一面表現得相當恰當，也把時尚且可愛的雙重面呈現出來，覺得自己選角選得很好。

該劇描述開朗的女高中生申率伊（蘇珠妍 飾），與她暗戀了17年的鄰居車憲（金曜漢 飾）之間甜蜜且充滿悸動的青澀浪漫情懷。男主角車憲是頭腦與外貌都是全校第一的風雲人物，表面個性高冷的他其實是個大暖男。女主角申率伊是個充滿正能量、超級樂觀派的女孩，面對喜歡的車憲相當直接且積極告白。而游泳健將禹大誠（呂會鉉 飾）儘管喜歡著申率伊，卻因為車憲的關係，始終不敢告白。

蘇珠妍與金曜漢展開24公分超萌身高差戀情，因為是首次合作，蘇珠妍想了解金曜漢的個性與興趣，所以主動聊了很多，結果發現金曜漢選秀節目第一名果然實至名歸，受到這麼多人喜愛是有原因的。而飾演游泳健將的呂會鉉則坦言，並沒有像專業級的選手那麼厲害，因此有找替身來拍攝，但是雙方都求好心切，為了拍出好畫面，飯都沒吃，一直在向對方學速成技巧。

回憶起各自的學生時期，呂會鉉自爆國中時曾暗戀某個女生3年，結果告白後還被拒絕，之後也都是單戀居多，但也帥氣表示這段經歷讓他在接演禹大誠這個角色時可以很投入，對演技非常有幫助。金曜漢則表示學生時期的回憶都只有運動而已，蘇珠妍則是懷念穿校服的時光，放學後在路上吃著杯麵與辣炒年糕，看心愛偶像BIGBANG、SHINee的表演影片等日常生活。

導演徐旼廷還透露，與原著的設定不同，韓版《致我們單純的小美好》的年代設定為2000年初期，主角背景改為夢想成為偶像練習生，劇中的車憲會演唱當時當紅的樂團BUZZ以及金鐘國等人的經典名曲，讓觀眾們可以藉由歌曲同步回想起那個年代的氛圍。一起重溫校園青澀初戀過暖冬。該劇每週一、四、六晚間6點在Netflix與韓國同天更新。

(中時 )