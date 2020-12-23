嘉縣長翁章梁（中）參與點燈儀式，右為藝術家高培樺，左為美國藝術家George Berlin。（張亦惠攝）

嘉義縣文化基金會攜手藝術家高培樺率領的川彙團隊在來吉部落打造「塔山光之樹」21日舉辦點燈儀式，光之樹由多8個鄒族部落學校及海內外藝術家共同打造，展期到3月底，希望帶來平安與祝福。

塔山光之樹以竹子、木材、鋼鐵、壓克力等素材在來吉部落商業圈中新位置，建造全新藝術地標，21日晚上縣長翁章梁、文基會執行長陳尚雍、藝術家高培樺等人參與點燈儀式。

高培樺說，他有這個點子後聯繫美國藝術家George Berlin，他擅長將光線，色彩，圖像和聲音融合，創造身臨其境的感覺，他也帶著滿腔熱情飛抵台灣，並接受14天的隔離，為光之樹設計色彩、燈光及圖像。

2019年開始的「青年美好生活自由存摺」扶植鄒族部落青年TANIVU妲昵舞在點燈儀式上演出，博得滿堂彩。特地上山參加點燈的縣長翁章梁表示，藝術家結合異國文化所產生的作品，讓大家在視覺的感受特別強烈，是一場很成功的藝術與文化活動。

(中時 )