大陸女星孫儷和鄧超結婚10年，育有一對子女等等和小花，以及愛犬奶牛。最近，她透露家中又新領養一隻小狗「奶酪」，同時吐槽老公對狗狗偏心。

孫儷今（23日）上午在微博表示家中迎來新的小狗「奶酪」，照片中，奶酪擁有黑、褐及白色毛髮，又圓又大的雙眼閃著光芒，看起來十分可愛，她也透露鄧超似乎與牠特別投緣，「每天都要和牠說話……奶酪吧還特別願意聽他說話，鄧先生每天都會讚美牠，誇牠漂亮美麗，溫柔」不過今天卻反常的嫌棄奶酪，「說牠為什麼身子越長越長了，長的像火車，不能再長了，再長就不美麗了……奶酪一直在傾聽」。

有趣的是，鄧超下秒換看奶牛，虧牠「長得像豬，放屁臭，打呼響」，幾乎沒一句好話，讓孫儷快看不下去，吐槽老公根本雙重標準。

孫儷養了新寵物奶酪（左），右為奶牛。（圖／微博@孫儷）

許多網友看到孫儷和鄧超新養的奶酪，忍不住留言：「奶牛奶酪，下一個狗狗是不是該叫奶茶了」、「鄧超一碗水端不平！教育他」、「奶酪一聽就比奶牛高級」、「他在羨慕，羨慕奶牛每天在你懷裡，還經常給奶牛做按摩」、「大型雙標現場」、「鄧先生是在吃奶牛的醋嗎」。

(中時新聞網)