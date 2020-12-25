靈鷲山開山住持心道法師，為辛丑牛年春聯墨寶題字「扭轉乾坤，花好月圓」。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山2021辛丑牛年春聯墨寶題字為「扭轉乾坤，花好月圓」，開山住持心道法師期許各界一起扭轉地球災劫與現況，讓宇宙萬物、生態環境重新回歸平衡，土地將再次開出美好的花朵，走向月圓般的圓滿和諧，讓地球與人類得以永續共存。

2020動盪不安的一年，新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，影響生活，衝擊經濟，更帶走無數生命，很多國家、城市採取鎖國或封城自保，許多民眾企盼直接跳過不平靜的2020。值此歲末之際，展望牛年，心道法師取「扭」與「牛」字諧音，希望來年扭轉乾坤。

他解釋，人心有太多貪著，曾經做了許多不該做的事情而傷害別人、眾生，所以要懺悔過去對眾生造成的傷害，從懺悔心做起，多祈福、多祈願，以尊重、謙卑的態度，透過慈悲心、憐憫心、愛心，化解彼此對立，友善環境與土地，並用正念、善業做生命和平的事，提升自己的靈性，增進心靈面對恐慌、焦慮與衝擊來臨的免疫力。

心道法師積極推動「愛地球、愛和平」的全球運動，他認為，愛與和平是人類最強大的力量，也是留給子孫們最珍貴的禮物與祝福，在這樣的世代發揮正面影響力，讓心回到生命最原始、純淨的狀態，重獲心靈的寧靜與平安，並將這份心安的力量，分享給每一個人、每一位眾生。

春聯底圖印有「五輪塔」圖像，代表宇宙萬物生成的「地、水、火、風、空」5大元素，輪就是輪圓具足的意思，五輪表示如來的功德是圓滿無缺的，而五大也就是法界的本質。心道法師提醒，做好基本防疫工作，以「心安」跟「好心」，面對後疫情時代。

民眾自即日起，可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂免費索取，數量有限，送完為止。靈鷲山無生道場（02）2499-1100；聖山寺（02）2499-1901。

此外，靈鷲山往年都會印製的精美紙本桌曆，基於環保愛地球、護樹、及民眾愈來愈依賴數位科技等因素，2021年以「來山找心牛」為主題，並改為數位桌曆形式，可自行下載列印，或匯入個人GOOGLE行事曆中，實用又方便。中文版桌曆下載網址 https：／／ljm093.pse.is／39rvfv。

靈鷲山開山住持心道法師，為辛丑牛年春聯墨寶題字「扭轉乾坤，花好月圓」。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山2021年春聯墨寶題字為「扭轉乾坤，花好月圓」。（靈鷲山佛教教團提供）

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