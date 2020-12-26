33歲大陸女星劉亦菲因演出古裝劇《神鵰俠侶》走紅，被封為「神仙姐姐」，今年她以電影《花木蘭》真人版進軍好萊塢卻評價兩極。今(26日)網上流出劉亦菲多張近照，不知是否角度問題，劉亦菲看似發福不少，瓜子臉腫成大餅臉，還沒了脖子。

充滿靈氣的劉亦菲一舉一動都引來粉絲關注，雖和不少男星合作傳過緋聞，但劉亦菲很少正面回應，2015年她拍攝電影《第三種愛情》和韓國男星宋承憲傳出假戲真做，劉亦菲首次認戀，還爆出她為替男友慶生親飛韓國，但兩人交往了3年，2018年宋承憲就鬆口分手，主因是行程忙碌，聚少離多。

劉亦菲疑似發福。（圖／取自新浪娛樂）

2017年迪士尼宣布，邀劉亦菲擔任真人版《花木蘭》電影女主角，讓粉絲十分期待，但後來發生劉亦菲挺香港警察事件，令部分粉絲對她失望，又因新冠肺炎疫情，電影上映一延再延，上映後又爆出片尾致謝新疆黨政機關爭議，故事內容也引發正反兩極評論。

劉亦菲今年以《花木蘭》真人版進軍好萊塢。（圖／達志影像）

最近劉亦菲在陸網被傳疑因不滿工作內容擺臭臉，僵持1小時，合作品牌則澄清是子虛烏有，整個過程劉亦菲都很親切配合。今《新浪娛樂》報導，一支劉亦菲拍攝的短片流出，穿著白色西裝外套的她看似發福，正面看來幾乎看不到脖子，但也有人覺得還是一樣美，說：「她臉本來就肉肉的」、「那是去年拍的啦，來看看最新視頻」、「沒有啊很好看」、「胖一點氣質也還在」。

(中時新聞網)