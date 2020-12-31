寒流持續發威，氣象局表示，昨晚至今晨是寒流最強的時候，平地最低溫在新北市富貴角4.3度，台北市區7.6度，太平山-6.2度出現霧淞、結霜。象達人彭啟明表示，今晚到明晨，因輻射冷卻不排除還有再降1到2度，元旦白天起冷空氣減弱，每天逐步回溫1-2度。

彭啟明在臉書表示，昨天(30日)降溫迅速，今天維持冷空氣強度到元旦清晨，白天北部回溫幅度較小，天氣陰沉，北部中午高溫約10度上下，新竹以南白天回溫會多一點，中部9-15度，嘉義台南9-17度，高雄屏東11-20度。東半部8-13度，有陽光時雖然較舒適，但一有風或是陰涼處，仍會感到涼意。

彭啟明表示，預計今晚到明天清晨，因為輻射冷卻效應，不排除還有再降1至2度，降溫程度依當時所在的環境，各地差異會很大，「冷空氣有時非常的頑皮，常常會有意想不到的低溫值出現」。

彭啟明表示，元旦白天冷空氣減弱，開始逐步回溫，每天會回溫1到2度，一直到下周一、二(1/4、1/5)都是相對穩定的天氣，下周二、三(1/5、1/6)預期會有波鋒面及冷空氣南下，冷空氣強度是否還有寒流等級，仍有變動性，但北部、東北部會再轉陰沉偶陣雨。

彭啟明表示，昨天(30日)許多人期待下雪，北部陽明山、太平山，都有到達降雪的大氣條件，很可惜水氣不足，太平山今晨只有零下5度，但也有顯著霧淞或結霜等現象。這波冷空氣除了在昨天清晨前緣有些水氣外，在昨天下午顯著轉乾，相對溼度降到60%以下，這是主要不下雪的原因。

目前太平山溫度-3至-5度間，太平山莊周邊霧淞、結霜明顯，有機會持續一整天。(太平山國家森林遊樂區FB)

圖為太平山的霧淞、結霜。(翻攝自 太平山國家森林遊樂區FB)

圖為太平山的霧淞、結霜。(翻攝自 太平山國家森林遊樂區FB)

圖為太平山的霧淞、結霜。(翻攝自 太平山國家森林遊樂區FB)

臉書「太平山國家森林遊樂區」表示，太平山莊目前溫度-3至-5度間，周邊霧淞及結霜明顯，「除非下雨或出大太陽，不然預估霧淞、結霜會持續一整天」，於早上6時45分開園，下午2點後不提供入園，入園不用雪鏈，記得備妥登山杖止滑鞋保暖衣物。

(中時新聞網)