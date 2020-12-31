英國變種病毒入侵台灣，總統府立刻宣布元旦升旗典禮取消民眾入場觀禮，而各縣市政府也陸續針對跨年晚會是否停辦回應，對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，大家真的不必為了「全球唯一能辦跨年晚會」的虛名而冒險，對於許多縣市改將跨年改為直播一事，他很感動，也表示自己以身為台灣人為榮。

謝宗學今在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文分享，因應疫情變化，許多縣市已宣布跨年晚會改成線上直播、延期或乾脆停辦，看到這些市長的粉專發現，絕大多數的民眾非但沒有抱怨，還紛紛讚許市長的決定，讓他看了覺得很感動。

謝宗學表示，他覺得台灣能在世紀病毒疫情中防疫成功，絕不是僥倖，而這也再度印證台灣民眾的自制力與共同防疫的決心。「我們真的不須為了全球唯一能舉辦跨年晚會國家的虛名冒險」，今晚與親朋好友，一起在電視前倒數，迎接新的一年。

謝宗學驕傲的說，台灣真棒！他以身為台灣人為榮！許多網友也紛紛留言讚賞，「台灣一級棒」、「可以停辦真的很棒！完全沒有因為這樣讓我覺得可惜，防疫比跨年重要」、「大多數的台灣人真的很有危機意識」、「活著過節才有意義」。

(中時新聞網)