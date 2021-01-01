新年新氣象，南韓元旦一早爆出玄彬和孫藝真熱戀中，大陸演技派男星杜淳也主動在微博曬出結婚證，宣布自己完成人生大事，馬上湧入不少藝人給予祝福，更引起粉絲熱烈討論，特別是杜淳另一半的身分，紛紛敲碗「想看老婆真面目」。

杜淳今（1）日下午在微博發文，提到2020年對大多數人來說都是不平凡的一年，對他來說也是，在2020年他求婚成功也和另一半邁入人生另一個階段，「我完成了人生中的一件大事」；所以他選在2021年第一天公開喜訊，並曬出他和另一半的結婚證，祝福大家平安喜樂，幸福美滿。

大陸演技派男星杜淳也主動在微博曬出結婚證，宣布自己完成人生大事。(圖/ 摘自杜淳微博)

在演藝圈人緣好的杜淳，許多圈內好友紛紛給祝福，「恭喜，圓滿了」、「結婚快樂，紅包已經包好了」、「恭喜恭喜」；而網友們相當驚訝，也問到「挖賽？？？和誰？？？」、「新年好多好消息，祝福！不過是和誰結婚，太好奇了」、「終於有固定的家了，有人照顧你了，好想看老婆是誰」。

杜淳在文中沒有提到另一半的身分，但2013年杜淳公開戀情時，得知女方是小他8歲的會計師，同年10月兩人合照也在微博瘋傳，據說和女星楊冪有明星臉；而他在2020年1月女友生日時求婚成功，也在今日公開結婚證，分享完成人生大事的喜悅。

(中時新聞網)