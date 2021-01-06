新疆女神迪麗熱巴擁有精緻神顏和前凸後翹好身材，和古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，是圈內公認的美人，不過之前被指消瘦到顏值翻車，看上去顯老，但不少粉絲認為是因為造型的關係，才會變得不太一樣，近日，她最新大片照曝光，美貌重回巔峰。

迪麗熱巴最新寫真曝光，換上多套造型的她，看上去典雅又迷人，黑長直髮讓她散發冷豔女人味，另外，她穿上細肩帶高衩洋裝，不僅辣秀筆直美腿，轉身更洩大片美背，白皙美肌、一雙細手全都露。

迪麗熱巴黑長直髮造型相當迷人。(圖／翻攝自新浪娛樂)

網友大讚她時尚表現力太強了，「美出新高度」、「黑長直髮太絕了」、「熱巴就是行走的衣架子」。其實，迪麗熱巴因為超高顏值加上爽朗直率個性，圈了無數粉絲，但她之前受訪時，竟透露小時候不覺得自己漂亮，反而和羨慕其他女孩的五官。

迪麗熱巴希望自己的深邃五官可以不要這麼有氣勢，她比較想要笑起來有梨渦，或者單眼皮一些，或是有歐洲女孩式的小翹鼻，網友也認為雖然她有混血般美顏，但這也常會讓她因為造型的關係，而不能突顯出她的美。

(中時新聞網)