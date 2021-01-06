南韓女星林李智外型甜美，被指酷似日星廣末涼子，2005年拍攝印表機廣告出道，還曾組女團和演過多部韓劇，近年來轉型當YouTuber，還從清純風格改為性感路線，她也不吝於在社群分享好身材，近日，她曬出「上下失守」辣照，讓網友都暴動了。
林李智穿上細肩帶睡衣，超低胸設計，讓她的渾圓雙峰和深邃事業線一覽無遺，往下看同樣火辣，只見她雙腳隨興張開，露出白皙腿根，絕對領域更是全洩，性感指數破表，讓不少網友眼睛為之一亮。
其實，林李智演過《加油！菊花》、《黃金魚》、《致忘了詩的你》等韓劇，也曾以女團Gangkiz短暫出道，不過卻沒有大火，如今她改變清純形象，在YouTube影片中大方展露性感一面，成功打響名號，
不過也隨之而來收到不少謾罵，還被酸民罵「網路妓女」，她也拍攝影片反擊，自嘲「真慶幸我是網路妓女，比起真正的妓女，網路妓女在體力上不累呢」，坦言除了拍攝YouTube外，還有兼職烤肉店打工、皮拉提斯講師等。
(中時新聞網)
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