一位人妻去年在網上透露，她為偷吃的丈夫特製潤滑劑，在裡頭加入一大把攪碎的「朝天椒」，並引頸期盼狗男女使用的心得。人妻更新事發過程，她表示，當時兩人在公司廁所偷腥，不知情的大把抹上潤滑液，馬上就因太火辣，兩人直奔洗手台狂幫下體沖水，狼狽的模樣全被打掃阿姨目睹。

這位人妻曾在2020年12月初於臉書專頁《靠北婚姻2.0》匿名投稿，她日前發現結婚10年的丈夫外遇女同事，便偷偷拿出丈夫藏在公事包的潤滑液，往裡頭加入大把攪碎的朝天椒，準備送這對狗男馬女一份火辣的驚喜，並坐等結果。

事後這位人妻也2次投稿，當時僅簡單提到，丈夫並未戴套，正值興頭上直接擠了一坨就在廁所上了，結果「兩個人一起嗨起來，辣翻天」；人妻在去年底間第3次詳細更新事發過程，她表示，她為了讓丈夫事業順利，過去十年間為丈夫做足人情，因此公司內有非常多她熟識的友人，甚至與打掃阿姨像麻吉。

人妻透露，當時這對狗男女躲進廁所嗨，擠了一大坨潤滑液之後，兩人的下體瘋狂發熱疼痛，迅速衝去外面沖水，還撞見正在清理洗手台的阿姨，阿姨向人妻轉述：「阿他們突然衝出來啦！下面都沒穿還紅紅濕濕一大片的，唉唷大人了捏，兩個人邊哭邊潑水，還一直魯下面，一直喊很痛啦！」

人妻說，事後兩人一身狼狽回位置，部門主管追問下兩人支支吾吾說不出口，但熱心的打掃阿姨緊跟在後，代兩人詳細的講解，人妻笑說：「阿姨真的是廣播器」。

連載文發出後，網友在留言區笑超開心，「你很勇敢，完美示範老娘不好欺」、「感謝妳讓我看到的不是狗血長壽劇。這大快人心的劇情，希望妳能有開心的人生」、「齁....好像在看八點檔超精彩，期待下一篇」。

(中時新聞網)