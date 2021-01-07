桃園市議員王浩宇的罷免投票將在16日舉行，罷免團體正在四處奔走，要催出每一張罷免票，街頭拉票、文宣攻勢全部出爐；但王浩宇今(7)日卻在臉書上表示有部分罷免文宣沒有在上面署名，違反選罷法，表示這可能會造成罷免無效，並指出自己已經掌握相關證據。該發文讓網友傻眼了，直呼要投票了，王浩宇終於要使出奧步了嗎？

王浩宇在臉書中指出，根據選罷法52條規定，不管是文宣跟布條都應該要親自署名，如果沒有署名，最高可處100萬元罰款。散播未署名之攻擊黑函，可處五年以下有期徒刑，並可能造成選舉罷免無效。並表示自己手中已經掌握了相關證據，警告罷免團體。

王浩宇這突如其來的發文讓網友傻眼了，狠酸罷免投票都還沒開始，就急著用奧步，「開始玩奧步了，這很佛地魔」、「浩宇沒有輸」、「期待罷免成功」、「潔西卡王怕成這樣，真的丟臉」、「這麼早就開始找浮木喔」、「廢物，不敢正面對決」、「中壢川普開始下很大一盤棋了」。

而網紅四叉貓也在臉書中指出，先前罷王團體為了罷免所進行的募資也被監察院盯上，目前正在跑審理流程，若成案恐處罰款近1300萬，而這次罷免文宣沒有署名，恐怕將被罰款10萬元。

(中時新聞網)