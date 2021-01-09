某軍事營區的檢疫所，為了讓大家「苦中作樂」，住民解隔離時舉辦了摺棉被比賽。軍官親自教導摺棉被後後，民眾各自練習，把摺好的棉被照片傳到LINE群組，由軍方人員進行評鑑，還會頒獎、送禮物。禮物包括珍珠奶茶、大腸包小腸或臭豆腐。（醫福會提供／林周義台北傳真）

某軍事營區的檢疫所，為了讓大家「苦中作樂」，住民解隔離時舉辦了摺棉被比賽。軍官親自教導摺棉被後後，民眾各自練習，把摺好的棉被照片傳到LINE群組，由軍方人員進行評鑑，還會頒獎、送禮物。禮物包括珍珠奶茶、大腸包小腸或臭豆腐。（醫福會提供／林周義台北傳真）

某軍事營區的檢疫所，為了讓大家「苦中作樂」，住民解隔離時舉辦了摺棉被比賽。軍官親自教導摺棉被後後，民眾各自練習，把摺好的棉被照片傳到LINE群組，由軍方人員進行評鑑，還會頒獎、送禮物。禮物包括珍珠奶茶、大腸包小腸或臭豆腐。（醫福會提供／林周義台北傳真）

受新冠肺炎疫情影響，民眾入境台灣都必須進行14天檢疫。為熬過漫長的14天，某軍事營區集中檢疫所發揮創意，請軍官教導摺棉被，並發起了摺棉被比賽，讓退伍多年的住民回憶往日當兵時光，表現優良者還可獲得珍珠奶茶、大腸包小腸或臭豆腐，吸引住民熱量響應，參與率甚至超過5成。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝透露，某軍事營區的檢疫所，為了讓大家「苦中作樂」，住民解隔離時舉辦了摺棉被比賽。軍官親自教導摺棉被後後，民眾各自練習，把摺好的棉被照片傳到LINE群組，由軍方人員進行評鑑，還會頒獎、送禮物。禮物包括珍珠奶茶、大腸包小腸或臭豆腐。

檢疫所發起比賽後，給各個住民傳來了摺棉被示範影片，作為練習之用。有住民表示，自己已經退伍17年，還要回憶怎麼弄。另有住民激動地說「我一定要喝到珍珠奶茶，太想念了！」。

比賽辦下來，參與的人數比想像中多，101間房中，有51間房參與，參加率過半，達50.5％。王必勝開玩笑說，集中檢疫所不是觀光旅館，主要還是以檢疫安全為優先，會在能力範圍內盡量做好服務。

(中時 )