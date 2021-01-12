北部某醫院護理師確診新冠肺炎，而她前幾天還到某科大上課。教育部今天表示，這所科大已配合指揮中心疫調結果辦理相關事宜，並將教學大樓等場地進行消毒；此外，學校已放寒假，所以沒有停課問題。

醫師感染新冠肺炎 插管過程染疫風險高
念私立大學沒選科大 出社會1年她看收入後悔了

(中時 )

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