確診護理師在科大上課 教育部回應了 19:182021/01/12 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部表示，確診護理師所就讀的科大已放寒假，所以沒有停課問題。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部某醫院護理師確診新冠肺炎，而她前幾天還到某科大上課。教育部今天表示，這所科大已配合指揮中心疫調結果辦理相關事宜，並將教學大樓等場地進行消毒；此外，學校已放寒假，所以沒有停課問題。 醫師感染新冠肺炎 插管過程染疫風險高 念私立大學沒選科大 出社會1年她看收入後悔了 (中時 ) #科大 #護理師 #確診 #上課 #停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診醫護情侶足跡 陳時中爆2地點沒戴口罩 14:372021/01/12 生活 SARS慘事再現 當年首例醫師也因插管飛沫感染 18:292021/01/12 生活 醒吾碩士生人美心更美 扶輪社頒13萬5千獎學金 17:022021/01/12 寶島 導線架看漲長科＊界霖受惠 04:102021/01/12 證券．權證 全球確診逾9千萬 各國搶打疫苗 04:102021/01/12 全球財經 政治放一邊 重拾兩岸民間善意 04:102021/01/12 焦點要聞 本土暴增2例 北部醫師照顧新冠重症染疫 護理師女友也確診 13:492021/01/12 生活 醫師確診為免疫情擴大 明起院內員工普篩 17:422021/01/12 生活 新增2例本土確診！39名醫護隔離中 14:362021/01/12 財經 新冠疫情加劇 河北石家莊等3市全面封閉 嚴控人車外出 16:562021/01/12 兩岸 大陸新增55宗新冠肺炎確診 河北佔40例 16:312021/01/12 兩岸 生活熱門新聞 不斷更新》染疫男醫足跡曝 桃園星巴克和振宇五金行停業消毒 - 生活 確診醫護情侶足跡 陳時中爆2地點沒戴口罩 - 生活 醫護情侶照顧重症者3天後發病 張上淳曝病毒量高 - 生活 院內爆感染 醫護人員揭指揮中心沒說的真相 - 生活 北部醫院疑群聚感染 他爆料女友家人出院被隔離14天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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