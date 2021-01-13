前衛福部長楊志良在政論節目上評論染疫醫師，並說「假如我是院長，我第一件事情就是把他開除（fire），為此，全國醫師醫療產業工會理事長、衛福部屏東醫院心臟外科主治醫師吳欣岱在臉書上直言，請沒有插管過的人不要再不懂裝懂了。

吳欣岱13日傍晚又在臉書上說，已經過了1天，楊前署長卻還是嘴硬不肯道歉，甚至進一步檢討醫療人員行蹤，因此全國醫師醫療產業工會嚴正聲明，要求您道歉。

吳欣岱說，首先，插管口水噴出來是一定會發生的事，重點是要穿好全套防護設施。這個世界上也沒有哪個醫師有火眼金睛能夠看到病毒朝自己飛過來，要怎麼知道要當下換掉隔離衣到負壓病房自我隔離？

其次，指揮中心並沒有公佈確診醫師是在執行什麼醫療業務被感染，也沒有提到任何有疏漏之處，請不要再捕風捉影二次傷害了。最後，不是醫師也沒有插過管的人不要再想像自己沒有做過的事。

全國醫師醫療產業工會也透過聲明表示，身為醫師，在新冠肺炎疫情中堅守崗位只是本份，面對只要是人皆會有的恐懼，感到害怕也是必然，克服這樣的害怕並且在自己的職位上挺立著，是我們的天職，也是我們的必須。

然而面對謠言，甚或是因為這個工作而帶來的歧視，就不是我們必須承受的了，更別提這樣的中傷，來自於之前擔任過、本應做所有醫護人員後盾的前衛生署署長楊志良先生。

(中時 )