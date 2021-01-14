大陸正妹網紅「鯊魚SAME」憑著可愛娃娃臉與不科學的火辣身材，社群網站吸引超過36萬粉絲追隨，甚至多次登上台灣PTT表特版（Beauty），被網友封為「真童顏巨乳」。然而鯊魚Same的最新cosplay照片卻意外引發大陸網友一陣騷動，訝異脫下束胸的她，身材竟然比想像中的更火辣！

身材嬌小的正妹網紅鯊魚SAME，近日上傳一張她cosplay知名手遊《碧藍航線》中的人氣角色夕立（椿）的火辣動圖，意外引發網友熱議。動圖中她對著鏡頭不停眨眼，比出各種可愛姿勢，還罕見地褪去了以往習慣穿的束胸，把「nubra穿成胸貼」的不科學身材震撼大批網友，直呼「我看傻了」、「臥槽，我只是知道啊鯊大而已，不知道是這麼爆炸無敵大呀」。

鯊魚Same近日最新照片，超乎想像的好身材震撼陸網友。(取自鯊魚SAME微博)

但其實鯊魚Same一直都認為自己身材胖嘟嘟，她曾透露自己身高不到150公分，體重卻有45公斤，「不要覺得我很瘦，我手臂全是肉，肚子也全是肉，腿也不細。」還坦言自己是靠一天只吃一頓午餐來減肥，但也強調身體不好的人千萬別嘗試，好好運動減肥才是王道。

鯊魚SAME私下打扮純真又誘人。(取自鯊魚SAME微博)

鯊魚Same更透露她之所以可以忍住晚飯不吃的秘訣，「一直打遊戲打啊打到淩晨，這時候也不好意思叫外賣，因為大家都在睡覺，到晚上也會有罪惡感。這樣就會忍到明天才吃。」

鯊魚Same還與粉絲分享胸部大的困擾，坦言從小到大都沒穿過性感內衣，因為她身材胖、胸又大，穿起來很像4、50歲老大媽，所以穿的大多都是運動內衣或束胸。

(中時新聞網)