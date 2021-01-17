洛杉磯湖人球星詹姆斯(LeBron James)又要「跳槽」了，美媒《Frontoffice Sports》爆料他離開合作將近18年的碳酸飲料龍頭「可口可樂」，即將加入敵對的「百事公司」陣營。可口可樂發言人去年9月表示：「在詹姆斯與可口可樂公司檢視投資與多次商討之後，雙方同意分道揚鑣。」

NBA在2015年終止與可口可樂長達28年的合作，改與百事簽約，這讓後者在全明星周獲得大量曝光。詹姆斯每年的代言總收入高達5000萬美元，他原先代言可口可樂的重要產品線「雪碧」與運動飲料「Powerade」。

詹姆斯將成為百事旗下「激浪(Mountain Dew)」Rise Energy產線的招牌人物。其他代言者還有紐奧良鵜鶘的錫安威廉森(Zion Williamson)、費城七六人的恩比德(Joel Embiid)、丹佛金塊的賈瑪莫瑞(Jamal Murray)，以及女籃球星威爾森(A'ja Wilson)。

影響詹姆斯做出決定的可能還有他自己的披薩事業，他多年前投入10%股份一同創業布雷茲披薩(Blaze Pizzas)，並因此離開速食業名牌麥當勞。布雷茲合作的飲料商也跟著改換門庭，從可口可樂家族產品轉移到百事。

目前未知百事給予詹姆斯多大的合約，他除了從投資角度著眼，亦會關心合作公司內部的平權問題。就和他在球場上一樣，做為一個生意人詹姆斯也不介意「轉隊」，他合作過的廠商，至今僅剩簽有終身合約的運動商Nike，以及卡片製造商Upper Deck沒有與他分開，後者通常有辦法讓球員一生都不離開。

(中時新聞網)