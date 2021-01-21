心智障礙者自35歲生理機能急速退化，當老爸媽無力照顧時，孩子未來的安置，成為憨兒家庭最沈重的難題，新冠肺炎疫情帶來的衝擊，成為社會安全網的重大考驗，為力抗疫情擴大所帶來的社會不平等，喜憨兒基金會逆勢開辦日托、家園及小作所等多處服務據點，從北到南支持憨兒家庭的照顧需求。

入住社區家園的小緯，父親因案入獄，母親失去連繫，爺爺深受病痛所苦，家庭失能下阿緯開始染上不良嗜好，在基金會家園社工即時介入，建立支持網絡，從家務自理到工作職訓，小緯開始規律的生活，如今已順利找到一份工作。

而父母離世後入住天鵝堡照顧中心的巧玲，則經歷了糖尿病及癌症大手術，在社工及教保老師的照顧下，巧玲以回復健康，也重返洗衣坊跟大家一起洗整衣物。

為支持憨兒終生照顧年度1700萬元的服務經費，日本知名扭蛋品牌戽斗星球挺身而出，以旗下最受歡迎的戽斗恐龍與喜憨兒吉祥物喜兒搭檔出擊，推出系列捐款紀念品，只要捐款滿額就可獲得。

喜憨兒基金會表示，全台還有許多弱勢家庭需要大家獻出關心，請大家一起參與捐款，每分支持都能減少憨老家庭憾事發生，捐款資訊請上喜憨兒基金會官網查詢。

(中時 )