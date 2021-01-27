飛兒樂團（F.I.R.）去年因為疫情影響許多海外工作，不過之前已簽約工作必須履行，因此陳建寧、阿沁在去年10月份飛往北京，與主唱韓睿（Lydia）會合，他們參與浙江衛視《天賜的聲音2》節目，不過在首次演出時，Lydia表現有點失常，F.I.R.隨後與陶喆合唱，Lydia大展唱功，獲得好評。

Lydia在節目中，聽完評審講評後，坦言加入F.I.R.後常收到網友負評，心情難過，阿沁力挺Lydia，澄清網路謠言，強調絕對沒有趕走前主唱詹雯婷「Faye」，表示與Faye是認識20年的朋友，主動對Faye邀約希望再度合作，「我在這邊邀請詹雯婷，我曾經的團員、我曾經的戀人，更是我們曾經的夥伴，我誠摯地邀請妳回來，跟我們合唱，只要妳願意，這裡永遠是妳的家。」

他們在大陸完成100天工作行程，陳建寧、阿沁日前回台北，正在防疫酒店隔離中，他們為了家人、同事健康，早已預約好，待出關後，直奔醫院自費核酸檢測，他們打趣自稱是核酸檢測的老手，因為大陸工作行程，只要飛到1個城市就要做1次檢測，累積起來足足有10次之多，在隔離期間，他們持續創作，也會在房間運動，阿沁初到北京時體重83公斤，靠著飲食控制和運動，目前成功瘦下11公斤。

(中時 )