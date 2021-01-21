唐吉訶德開幕以來人潮爆滿（中時電子報YOUTUBE）

日本最大型的連鎖便利店唐吉訶德，19日在台開幕，排隊人潮不斷，還有網友打算半夜去，想避開人群，沒想到從逛完到排隊還是等了5小時。對此，一名女網友分享自己和妹妹逛完的心得，她表示，和妹妹2人只花了500元，且都敗在零食飲料區，另外，美妝區讓她相當失望，讓不少網友看完後表示，「看了覺得好滅火，原本以為真的很讚」。

原PO在「Dcard」上發文分享，自己和妹妹日前去逛近期很夯的「唐吉訶德」，開門見山的就表示，自己最期待就是美妝區，不過逛完後卻讓她相當失望，「品牌、商品偏少，加上價格不誘人」，更表示有9成的商品，在連鎖美妝店打折時買還更划算。

不過，3樓的零食區，商品豐富度讓原PO和妹妹2人相當滿意，「商品品項豐富多了！有看到一些在台灣目前沒販售的零食及飲料，如果有興趣的可以買來試試看」，原PO也表示，自己和妹妹逛完後，只花了500元，全敗在零食及飲料。最後，原PO建議，「沒有迫切要買的需求，可以不用急於一時來人擠人」，說明自己是平日下午來排隊，但依舊人滿為患，看到滿滿的排隊人潮，真的需要相當大的耐心。

貼文發出後不少網友大喊失望，「看了覺得好滅火，原本以為真的很讚」、「沒有藥品不知道進去幹嘛……會去逛，但要排隊就不會去」、「我打算等風潮過了再去」。此外，不少人憂心本土疫情擴大，這麼多人排隊群聚，是否會出現問題，對此，業者表示現場改發通關手環，不避排隊，北市政也要求業者控管賣場顧客總量在250人內。

(中時新聞網)