大陸女星鄭爽被爆在美國找代理孕母，沒想到懷孕7個月更動起墮胎念頭，孩子出生後揚言棄養的錄音檔也隨之曝光，讓她形象及事業跌至谷底，更成為首位遭廣電總局明文封殺的藝人，對此近來將演藝重心移往大陸的劉樂妍，不僅跳出來力挺非法代孕，更直言捨不得苛責，反向發聲的行徑讓人替她捏把冷汗。

劉樂妍表示多年前在台灣冷凍卵子時，就診醫院是台灣不孕症權威，眼見有許多人在門外排隊候診，才了解有這麼多不孕女性，為了能當母親努力奮鬥著，坦言這讓還沒結婚生小孩的她看了不免擔憂，深怕哪一天會輪到自己身上，接著透露認識一位有年紀的兄長，雖然沒有結婚但渴望有小孩，因此跟代孕仲介買了卵子，又請了代理孕母，但卻始終未受孕成功，讓她表示看了直呼好心疼。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

對此，劉樂妍強調如果這樣子的人做了代孕，只要他們願意好好照顧小孩，實在讓人捨不得苛責，因此認為開放代理孕母是很合理的，只是需要的人得去合法國家做，接著更點名台灣：「同性戀都能结婚了，未來應該也會開放代理孕母吧」。

不過網友對她的言論多表不認同，紛紛留言：「你只看見花錢找代孕的苦難，沒體會那些為了錢而當代孕的人」、「代孕的本質是把孩子和女性當做商品來買賣」、「你太天真了！只看到不孕不育者的悲哀，卻没去想那些出賣子宫的女性是否自願」。

(中時新聞網)