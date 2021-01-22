網路瀏覽器、搜尋服務龍頭谷歌(Google)不滿澳洲開全球首例、要求付費給澳洲媒體，揚言將移除澳洲所有搜尋服務。即使根據數據，澳洲有94%網路搜尋是透過谷歌完成，總理莫里森(Scott Morrison)再次展現去年硬槓中國大陸強勢態度，稱在澳洲地盤是他們說了算，不會理會谷歌，澳洲人從不理會威脅。

谷歌澳洲與紐西蘭負責人席爾瓦(Mel Silva)今天(22日)出席參議院聽證會，說：「網站間無限制鏈接的原則是搜尋的基礎，再加上無法控制的財政與營運風險，如果這法案通過，谷歌和所提供的搜尋服務只能被迫退出澳洲。」

莫里森於內閣會議後發表看法，說：「澳洲人不會理會威脅。澳洲聯邦制定這塊土地上的規則，這些都在國會通過，然後由政府來執行，這就是澳洲做法。在澳洲，我們對想合作的人很歡迎，但是不會對威脅有任何反應。」

谷歌去年在澳洲營業額約49億澳元，其中約43億是廣告收入，壓力團體和聯邦政府都認為相較於如此豐厚業績，只繳5900萬澳元的稅，堪稱暴利。去年12月澳洲聯邦政府開全球首例，提出法案草案，要求谷歌只要在搜尋結果出現新聞標題、摘要、連結網址，就必須付費給提供新聞的媒體業者，目前還沒有其他國家或地區跟進。

即使是谷歌總公司所在地美國，其反壟斷調查和傾向作法也是分拆谷歌業務，而不是要其付費給在搜尋結果中露出的媒體或其他單位。

澳洲政府則認為這是補償媒體業者為谷歌產製新聞內容的費用，但谷歌認為出現在搜尋結果，可以為這些媒體導入流量，從而帶來廣告收入，雙方是互惠關係，不該另付費用，實際上執行也有困難。認知歧異使雙方摩擦升溫，谷歌還不曾對任何國家或地區祭出要全面移除搜尋服務重手。

另家同時被同個法規限制的科技巨頭臉書(Facebook)沒有表態，事實上要臉書付費恐怕更難執行，因為臉書並沒有同時經營搜尋引擎或入口網站，大部分出現其上的新聞都來自於用戶分享，該公司曾表示非常有信心贏得法律戰。

莫里森在對大陸關係上也曾經非常強硬，但去年11月盟友川普(Donald Trump)在美國大選落敗後，由於難以抵擋最大出口目的地大陸的各種貿易制裁，曾數度發言示好，甚至讚揚北京當局在脫貧方面成就，連被陸外交部發言人趙立堅在Twitter用漫畫嘲諷澳軍在阿富汗維和任務濫殺當地平民，也只譴責了1天就轉趨低調，隨後仍有示好言論，這次對谷歌、臉書能堅持立場多久，也值得觀察。

(中時新聞網)