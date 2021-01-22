國民黨台南市一回黨團持續主打反萊豬進口議題。（國民黨台南市議會黨團提供／程炳璋台南傳真）

國民黨台南市議會黨團22日在議場聽取「進口萊克多巴胺美豬因應對策專案報告」，台南市議員蔡育輝決議要求議會成立稽查小組，針對台南食安自治條例牴觸衛服部，聲請解釋，並要求台南兩家肉品市場直接供應學校營養午餐，台南市教育局表示嚴格把關校園肉品，保證一律來自國產豬肉。

台南市議會22日一開議，國民黨團準備賣場火鍋肉片和三層肉，考驗台南市政府測試快篩劑敏感性，台南市教育局拿出快篩劑當場檢驗，未驗出肉品含萊克多巴胺，不過快篩過程成功吸引在場議員與官員的注意，台南市衛生局則認為為期一周的檢驗比較準確。

台南市議會國民黨團議員強攻反萊豬議題，22日穿著反萊豬T恤，手抱著小豬氣球，齊聚萊豬專案報告會場。國民黨團書記長李中岑拿出賣場的火鍋肉片與三層肉片，要求台南市政府當場快篩檢驗。

台南市教育局拿出快篩劑現場測試，吸引大家好奇圍觀，最後未檢出萊劑。但衛生局則認為要為期1周的檢驗比較準確。

會議主席蔡育輝做結論，要求台南市議會成立稽查小組，針對食安自治條例被衛福部宣佈牴觸中央，請議會聲請解釋，並要求教育局讓肉品市場豬肉直接供應學校營養午餐和所有餐食，台南市衛生局設置萊豬檢驗窗口。

台南市教育局表示，台南市152所學校自辦營養午餐豬肉採購，有131所學校選用CAS認證合格的優良農產品，占肉品供應來源86％，另21所學校選用具合格屠宰證明的溫體豬肉（可溯源食材），各項肉品來源均有明確認證。

(中時 )