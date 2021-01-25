網紅「機機」林少榆畢業於師大電機系，因火辣身材和精緻長相被封為理工女神，去年初她前往澳洲展開為期1年的旅行，體驗背包客生活，日前終於回到台灣，開始進行14天隔離，她也和粉絲分享自己每天的隔離生活，性感的視角讓粉絲都陷入暴動。

機機去年2月前往澳洲，時隔將近1年終於回到台灣，配合國內防疫她也到新竹檢疫所進行隔離，她透露三餐都聽得到廣播，要大家戴上口罩到門口去拿餐，且每5個小時就要回報一次體溫，在隔離期間她依舊用各種方法勤奮健身，也提到最困擾的就是飲食控制的部分。

由於要配合檢疫所飲食，機機每餐不是泡麵就是便當，還有一些罐裝飲料，她已經攝入過多的碳水化合物，忍不住崩潰直呼，「第一次如此懷念水煮餐」，透露自己每天三餐都固定式高碳水化合物，還每日固定都會喝2瓶飲料。

而機機也不忘放送福利照，不僅時常穿著真理褲和小可愛健身，大秀美尻和零贅肉身材曲線，曬出洗澡的濕身性感模樣，露出結實纖細的腰，溼透的長髮黏在身上，讓粉絲一飽眼福激動直呼，「好性感」、「這視角讚」、「身材真好」、「行走的賀爾蒙」。

(中時新聞網)