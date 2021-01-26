近期湧現海外國人返台潮，衛福部長陳時中今天強調，我國防疫量能絕對足夠，面對這波疫情高峰期仍展現出強烈信心。
陳時中指出，根據相關的運輸系統訂票資訊，目前可得知返台高峰期預計落在明後天，約在五萬人已內，但這些返台國人會對防疫帶來多少負擔，必須要看確診者有多少，以往經驗大約會有千分之零點五的確診者，數目上相當低，因此以國內目前的醫療量能，應該還是能夠應付。
(中時 )
近期湧現海外國人返台潮，衛福部長陳時中今天強調，我國防疫量能絕對足夠，面對這波疫情高峰期仍展現出強烈信心。
陳時中指出，根據相關的運輸系統訂票資訊，目前可得知返台高峰期預計落在明後天，約在五萬人已內，但這些返台國人會對防疫帶來多少負擔，必須要看確診者有多少，以往經驗大約會有千分之零點五的確診者，數目上相當低，因此以國內目前的醫療量能，應該還是能夠應付。
(中時 )
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