從小因家裡經商失敗，房子被查封，一家人搬到會漏水的房子，全家人睡在一個房間，每天連三餐都有問題，行政院文化獎得主朱宗慶近期出版《玩真的！朱宗慶的藝術文化必修課》一書，回顧自小到大的成長歷程，他表示，作為舞台上光鮮亮麗的音樂家，「但我的人生不是大家想的那麼一帆風順，我認為，人生要放棄很簡單，堅持下去才是不簡單。」

「我是學打擊樂的，經得起打擊！」朱宗慶表示，打擊既是人生的各種不順遂，同時也是他最愛的打擊樂，回憶小學二年級，家族有人經商失敗，家中房子被查封，被迫搬家，「這對我來說，是一大打擊，然而爸媽對我的愛不曾少過，總是省錢為我添購參考書，設法籌錢讓我求學和生活。」

後來，在全家人的努力下，好不容易買了間小房子，朱宗慶說，「那時哥哥感動地說，下雨時，我們再也不會淋到雨了！經歷這樣的挫折，讓我知道面對困難，互相扶持的重要性，也讓我學會惜福。」

(中時 )