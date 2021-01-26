3888元福袋共2款，內容有鍋具、保鮮盒、智能電水壺、筆電後背包等商品。（全家提供）

6888元福袋共2款，內容則為旅行箱、家電、炒鍋等。（全家提供）

全家便利商店繼1月中首波推出「1+3款」限量春節福袋後，開賣兩周即賣出超過70萬份，完銷率達8成。持續看好新春商機，全家第2波福袋將於1月27日登場，除了有與LINE FRIENDS攜手推出2款牛年限定BROWN & FRIENDS福袋外，更創超商首見的3888元、6888元限量高價值福袋。

看好肖像熱潮持續發燒，全家今年與LINE FRIENDS合作，以熊大與兔兔為肖像推出BROWN & FRIENDS限量福袋。福袋內除了有糖果、零食、飲料等商品外，同時加入牛年限定BROWN & FRIENDS筆記本、撲克牌、紅包袋、收納包等，且每袋皆附上抽獎券乙張，有機會抽中賓士轎車，售價399元。

此外，觀察年前民眾添家電、換餐具需求增加，全家今年也首度推出3888元、6888元的限量高價值福袋，內容物市價超過萬元，是超商通路首見的福袋規格。3888元福袋共2款，內容則有鍋具、保鮮盒、智能電水壺、筆電後背包等商品；6888元福袋也共2款，內容為旅行箱、家電、炒鍋等，以上皆可挑款，同樣附上抽獎券乙張，1月27日起民眾可於全台店舖FamiPort機台預購後，商品直接配送到宅，4款合計限量1200個。

(中時 )