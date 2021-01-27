24歲女星賴慧如在民視八點檔《多情城市》飾演惡女江慧君走紅，半年前才驚傳她與導演老公高琮凱鬧婚變，還搬出夫家，雖然她否認，僅說只有吵架，但最近曬出的自拍照，胸口出現三塊紅色瘀血，引起粉絲關心。

由於疫情變嚴重，台灣出現本土案例，賴慧如26日特別在IG呼籲：「養成好習慣，出外戴口罩，搭乘大眾運輸工具也記得要戴著喔！保護自己也保護別人，一起守護台灣。」照片中，她放下一頭棕色長髮，戴著口罩露出兩顆水汪汪的大眼睛，身穿深V的灰色衣服，放送深邃的事業線，只不過胸口出現三塊明顯的瘀青，讓粉絲忍不住留言關心：「是說是有受傷嗎？」、「黑青怎麼囉？」、「身上是刮痧痕跡？」、「被家暴喔」還有人歪樓：「這個草莓也太兇了」。

賴慧如去年驚傳與結婚2年、育有3歲女兒的導演老公高琮凱婚姻亮紅燈，已搬出夫家，等丈夫從大陸返台就要簽字離婚，對此她受訪澄清：「婚變沒有，但吵架是有！」強調目前沒有離婚的想法。

至於為什麼會常吵架，賴慧如表示拍八點檔後，夫妻聊天的次數大幅下降，丈夫不習慣她突然變很忙，無法常常傳訊息、打電話關心，加上兩人目前是遠距離婚姻，賴慧如在台灣，老公在大陸工作，因此發生摩擦，但因戲拍了一年，雙方已找出相對的默契。

至於是否真的搬出夫家？她解釋，因為拍八點檔常常早出晚歸，有時凌晨4、5點出門 ，也常凌晨1、2點回到家，有次拍到凌晨3點收工但早上5點要出外景，怕回去吵到公公和小姑，討論之後決定先搬出來住，才不會因為自己的作息吵到家人，但她只要沒戲就會回去住。

(中時新聞網)