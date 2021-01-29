情侶、夫妻間到底要不要「AA制」，一直是現今網友爭論的話題。一名男網友表示，自己跟女友去吃知名小火鍋，女友點海鮮拼盤，卻夾了他4片牛肉去吃，事後為了這4片牛肉，他跟女友討50元，更稱「使用者付費」，文章PO出後卻引發網友砲轟。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示自己跟女友去吃小火鍋，女友點海鮮拼盤，自己點低脂牛肉，吃飯過程中女友夾走他4片肉片，結帳時則是AA制，各付各的。

出了餐廳後，原PO隨即向女友討50元，表示「妳吃了我4片牛肉」，女友露出無法理解的表情，讓他忍不住當場說「我要導正妳的觀念，有吃就是要付錢，沒付錢是不對的」。

原PO表示，女友最後不甘不願地拿錢給他，讓他很傻眼，直批觀念怎麼這麼差，使用者付費是正常公民的素質，怎麼可以吃了就不付錢，還稱希望這次事件能給女友教訓。

網友看到後拳頭都硬了，火力全開：「別丟我們男人的臉」、「真嚴重，這應該投訴了」、「快點放生啊，放過女友」、「你晚上上人家有沒有付錢啊？」，也有人對真實性質疑：「這種爛貨也有女友？別騙了」、「再掰啊」、「左手給右手50元就不用跟大家說了」、「就是來釣魚引戰的啦」。

(中時新聞網)